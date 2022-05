Slavnostni sprejem junakov zime in večer šampionov na rdeči preprogi RTV Slovenija Borut Pahor je popoldne v predsedniški palači tradicionalno priredil sprejem za športnice in športnike Smučarske zveze Slovenije. V nagovoru je poudaril, da so za ugled in prepoznavnost države vnovič naredili ogromno.

