Kdo so ljudje, ki so v Kočevju preprečili še večjo tragedijo? 24ur.com Kočevski reševalec Primož Velikonja je ravno prišel iz nočne izmene in se pripravljal na spanje. Policist Aleš Mohorčič je sedel v prostorih tamkajšnje policijske postaje, poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Antun Gašparac je sestankoval v sejni sobi kilometer oddaljenega podjetja, gasilski poveljnik Leon Behin je bil v svoji redni službi v Ljubljani. Vojaški specialci so se urili na bližn...

