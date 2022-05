Sprememba za vse šole: to je od včeraj drugače SiOL.net Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so sporočili, da se izvajanje programov po modelu B v vzgojno-izobraževalnih zavodih ukinja, ostaja pa priporočilo upoštevanja trenutnih epidemioloških razmer pri izvajanju programov. Šole bodo tako izvajale pouk kot pred epidemijo

Sorodno





























































































































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec