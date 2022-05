Darja Gajšek praznovala rojstni dan. Uganete, koliko je stara? TOčnoTO.si Slovenska pevka in voditeljica Darja Gajšek je včeraj praznovala svoj rojstni dan. Čestitke so kar deževale. Na družbenem omrežju je objavila fotografijo, na kateri ima v rokah prekrasen šopek in zapisala: “Kako hitro je bilo leto naokoli. 🤍” In zaključila poved s ključnikom #33, kar pomeni, da je simpatična svetlolaska praznovala 33. rojstni dan. Razkrila je […] Darja Gajšek praznovala rojstni dan...

