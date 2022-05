Slovenski nepremičninski trg ruši rekorde na vseh ravneh SiOL.net Slovenski nepremičninski trg sta leta 2021 zaznamovala rekordna rast cen stanovanjskih nepremičnin in rekordno število transakcij z zemljišči za gradnjo stanovanjskih stavb, pa tudi oživitev trga poslovnih nepremičnin. Po ocenah geodetske uprave je bilo sklenjenih več kot 37 tisoč poslov v skupni vrednosti 2,9 milijarde evrov. Glede na doseženo raven cen in obseg novogradnje v glavnem mestu se vse bolj približujemo vrhu nepremičninskega cikla, ko bo tržna ponudba presegla plačilno sposobno povpraševanje in se bo prodaja stanovanjskih nepremičnin ustavila.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Celje

korona virus

Ljubljana

Maribor

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Tanja Fajon