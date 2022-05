Evropska ljudska stranka za vzpostavitev posebnega tribunala, ki bi sodil Putinu in Lukašenku Nova24TV Največja politična skupina v Evropskem parlamentu – Evropska ljudska stranka – opozarja, da je naravnost nesprejemljivo, da nekdanja avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl in nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder tesno sodelujeta z Rusijo. Trenutno namreč zasedata najvišja položaja v korporacijah, povezanih s Kremljem. Prav tako v Evropski ljudski stranki ne pristajajo na to, da bi ostali ...

Oglasi