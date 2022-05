Civilna iniciativa Infokolpa in več sopodpisanih organizacij obsojajo kandidaturo nekdanje generalne direktorice policije Tatjane Bobnar za notranjo ministrico. Kritizirajo njeno usmerjanje delovanja policistov po letu 2018, ko so ti začeli prakso množičnih izgonov oseb, ki so v Sloveniji nameravale zaprositi za mednarodno zaščitno. Po uradnih podatkih je država med leti 2018 in 2022 izvedla 29.865 […]