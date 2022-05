Trije vzdrževalci celjskega podjetja Vo-Ka so na celjskem okrožnem sodišči zavrnili krivdo za tragično smrt sedemletne deklice, ki je v prometni nesreči na cesti med Vojnikom in Šmartnim v Rožni dolini v občini Celje umrla 5. julija 2015. Glavna obravnava se bo začela septembra, ko bodo obtoženi podali svoj zagovor, poročata Dnevnik in Večer. Skoraj sedem let po tragični smrti tedaj komaj sedemlet ...