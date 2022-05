Ne delajo si iluzij, da so odkrili recept za Dončića SiOL.net ''Bil je fantastičen,'' je trener Golden Stata Warriors Steve Kerr pohvalil Andrewa Wigginsa, ki je v obrambi povzročal ogromne težave Luki Dončiću in ga prisilil k eni najmanj prepričljivih predstav, odkar nastopa v končnici lige NBA. Strateg bojevnikov vseeno ostaja previden. Sporoča, kako je iluzorno verjeti, da so zdaj našli zmagovit recept za ustavljanje vročega Slovenca, ki bi stalno prinaša...

Oglasi