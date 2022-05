Na Ptuju bodo v organizaciji Uprave za zaščito in reševanje ter Mestne občine Ptuj med 26. in 28. majem potekali že 8. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Gre za osrednjo prireditev v državi, na kateri se širša in strokovna javnost bienalno seznanjata z dejavnostmi zaščite, reševanja in pomoči. Na prireditvi svoje aktivnosti in opremo predstavljajo enote Civilne zaščite, različne reševalne in d ...