Kino Otok letos z okoljevarstveno noto in velikimi zgodbami malega človeka Primorske novice Mednarodni filmski festival Kino Otok v Izoli bo med 1. in 5. junijem kot prvi filmski dogodek v Sloveniji potekal z nazivom Prireditev z manj odpadki. Prikazali bodo 112 filmov, vračajo se projekcije na Manziolijev trg in tudi družabni program na Svetilniku.

