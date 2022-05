Na svetovno prvenstvo šest slovenskih plavalcev RTV Slovenija Znani so slovenski potniki za svetovno prvenstvo in sredozemske igre v plavanju. Na SP-ju v Budimpešti konec junija bodo Slovenijo zastopali Katja Fain, Janja Šegel, Neža Klančar, Tara Vovk in Peter John Stevens ter daljinska plavalka Špela Perše.

Sorodno



Oglasi