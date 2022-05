Na Ministrstvu za okolje in prostor je bila podpisana pogodba o sofinanciranju gradnje kanalizacije v občinah Celje, Štore in Vojnik v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje«. Za dobrih 9 milijonov evrov vreden projekt bo država prispevala 1,2 milijona evrov, EU iz Kohezijskega sklada pa 4,7 milijona evrov. Pogodbo je podpisal minister v odhodu mag. Andrej Vizjak. ...