Na Štajerskem ženska napadla in poškodovala uslužbenca Fursa Maribor24.si Na Ptuju je v sredo 32-letna občanka razgrajala in verbalno napadla 41-letnika, ki je zaposlen na tamkajšnji Finančni upravi. Nato ga je napadla še fizično. 41-letni Ptujčan je zato moral poiskati zdravniško pomoč. Zaenkrat bo prejela globo za vsaj 250 evrov Policisti Policijske uprave Maribor obravnavajo kršitev javnega redu in miru. Včeraj, 18. maja, je namreč na tamkajšnji Finančni upravi 32-le ...

