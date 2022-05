Prvi primer opičjih koz potrdili v Italiji RTV Slovenija Prvi primer opičjih koz, ki so jih v zadnjih tednih zaznali že v več evropskih državah in v Severni Ameriki, so potrdili tudi v Italiji. Bolezen so odkrili pri moškem, ki se je vrnil s Kanarskih otokov.

