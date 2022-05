Piše: C. R. V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov po preučitvi osnutka koalicijske pogodbe med strankami verjetne bodoče vladne koalicije, ki je dostopna v javnosti, ocenjujemo, da gre za ukrepe, ki ne gredo v prid razvoju in napredku podjetništva in širše družbe. S poslovnim okoljem povezani ukrepi v osnutku koalicijske pogodbe kažejo, da se vračamo v neke druge čase, kjer delo ni vrednota in kjer ...