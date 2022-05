Ubežnikom danes uspelo, Oldani do krstne zmage, Lopez ostaja vodilni SiOL.net Italijan Stefano Oldani je zmagovalec 12., 204 kilometre dolge etape kolesarske dirke po Italiji od Parme do Genove. Kolesar ekipe Alpecin-Fenix je bil najmočnejši v ubežni skupini, ki je prvotno štela 25 kolesarjev, na zadnjem od treh kategoriziranih vzponov tretje kategorije pa so v ospredju ostali le še trije.

Sorodno

















Oglasi