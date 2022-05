Ruski in nemški mediji razkrili: Putinova hčerka v razmerju z Zelenskim SiOL.net Hčerka ruskega predsednika Vladimirja Putina, 35-letna Katerina Tihonova, naj bi bila že pet let v razmerju z nekdanjim direktorjem Bavarskega državnega baleta, 52-letnim Igorjem Zelenskim, poroča Daily Mail. Ruska invazija na Ukrajino je terjala davek tudi v njunem razmerju, saj zaradi evropskih sankcij Tihanova ne more več potovati v Nemčijo, kjer se je par redno sestajal.

Sorodno

Oglasi