Piše: L.K.F. Poslanci Gibanja Svoboda so včeraj izstopili iz novoustanovljenega Kluba pomurskih poslancev. Kot razlog so navedli »namerno« oviranje sprejetja zakonov bodoče koalicije s strani opozicije, ki je na ustanovni seji DZ vložila 30 zakonskih predlogov. Nekateri ugibajo, naj bi se izstop zgodil zaradi pritiskov in avtoritarnega nadzora stranke nad njimi. Klub pomurskih poslancev, sicer naj ...