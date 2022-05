Rudarji dosegli nastavek za vnovično usklajevanje plač z inflacijo in ohranitev dodatka za ogrevanje RTV Slovenija Energetska zbornica Slovenije, sindikat SDRES in sindikat SPESS so uskladili aneks k panožni kolektivni pogodbi dejavnosti premogovništva, ki predstavlja nastavek za vnovično usklajevanje plač velenjskih rudarjev z inflacijo.

