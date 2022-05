WHO odobril novo kitajsko cepivo proti covidu-19 RTV Slovenija Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je odobrila uporabo cepiva Convidecia kitajskega proizvajalca CanSinoBIO s sedežem v Tianjinu. Skupno je to že enajsto cepivo proti covidu-19, za katerega je WHO dala zeleno luč.

