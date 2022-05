Google Rusija gre v stečaj Slo-Tech Avtor Matej Huš Googlova ruska podružnica bo šla v stečaj, so sporočili iz podjetja. Še lani je imel Google Rusija dve milijardi evrov prometa in več kot 100 zaposlenih, po invaziji na Ukrajino in zahodnim sankcijam zoper Rusijo pa je poslovanje podjetja postalo nemogoče. Povod je bila zamrznitev sredstev na računu, ki so jo izvedle ruske oblasti, zaradi česar ne bodo mogli poravnati obveznosti do zaposlenih in d...

Oglasi