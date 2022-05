Čeh in Šutejeva na diamantni ligi Dnevnik Slovenska rekorderja Kristjan Čeh in Tina Šutej bosta v soboto nastopila na diamantni ligi v britanskem Birminghamu, kjer bosta v metu diska in skoku s palico v krogu favoritov za najvišja mesta. To bo druga diamantna liga sezone, na uvodni v Dohi...

