Opomin Sloveniji na področju energetske učinkovitosti stavb in radioaktivnih odpadkov Energetika.NET Zaradi neustreznega prenosa evropskih zakonodajnih rešitev v nacionalno zakonodajo je Evropska komisija včeraj Sloveniji (in drugim državam članicam) poslala več opominov, med drugim za področje ravnanja z radioaktivnimi odpadki in energetske učinkovitosti stavb, so sporočili iz Bruslja.

