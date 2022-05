Koalicijska pogodba: Golob pravi, da nismo hlapci, opozicija vidi v njej duh samoupravljanja Večer Kakšna bo smer nove vlade? Kritiki pravijo, da se usmerja (preveč) levo. Do koalicijske pogodbe so poleg opozicije zelo kritični zlasti gospodarstveniki in zdravniki.

