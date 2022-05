Ženske in otroci brez vode in hrane ostali ujeti v avtomobilih #vŽivo SiOL.net 86. dan vojne v Ukrajini. Več kot tisoč avtomobilom so v Zaporožju preprečili vstop na ukrajinsko ozemlje, so sporočili iz tamkajšnje vojaške uprave. Pentagon opozarja, da je ruska vojska kljub uspehu ukrajinskih sil v Harkovu uspela utrditi nadzor nad Donbasom in jugom države, kar pomeni, da bo vojna lahko trajala še dolgo. "Okrepili bomo Ukrajino, tako na bojišču kot za pogajalsko mizo," pa je dejal Joe Biden in Ukrajini obljubil še več orožja. Zelenski se je ponoči znova oglasil v nočnem nagovoru, razmere je označil za pekel.

