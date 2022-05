ZZZS: časovnica za uvedbo dolgotrajne oskrbe je nerealna, vsebina luknjasta Primorske novice Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne more narediti vsega potrebnega, da bi se z novim letom začel izvajati prvi sklop pravic iz dolgotrajne oskrbe. Nekatere stvari, zapisane v zakonu o dolgotrajni oskrbi, so neizvedljive in med seboj neusklajene, pa tudi vseh pravilnikov, ki med drugim določajo, kakšne bodo storitve dolgotrajne oskrbe, še nimajo.

Oglasi