V finalu zaključnega turnirja košarkarske evrolige v Beogradu se bosta pomerila branilec naslova Anadolu Efes in desetkratni evropski prvak Real Madrid. Turki so v polfinalu premagali Olympiakos s 77:74, Madridčani pa so presenetili Barcelono s 86:83.



