Volitve so mimo in inšpekcija se je odpovedala pregonu Nike Kovač in sodelavk Reporter Inštitut 8. marec je včeraj prejel odločitev inšpektorata za notranje zadeve, da ne bo uvedel postopka o prekršku zaradi kampanje Gremo volit. Na inšpektoratu naj bi v zvezi s kampanjo prejeli številne anonimne prijave glede domnevnih kršitev volilne zako

Sorodno

































































































































































































Oglasi Omenjeni Nataša Pirc Musar

referendum Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić

Borut Pahor

Danijel Krivec