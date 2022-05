Finci odpirajo dan proti VB, Nemci nad Italijane SiOL.net Osmi dan svetovnega prvenstva bodo gostitelji Finci na delu že popoldan, ob 15.20 bodo četrto zmago lovili proti zadnjeuvrščeni reprezentanci skupine Veliki Britaniji. Z njo bi na prvem mestu prehiteli Švede, ki so jih v medsebojnem obračunu premagali po kazenskih strelih. V Helsinkih bosta popoldan palice prekrižali Nemčija in Italija. Zvečer bodo Slovaki niz treh porazov poskušali končati proti zadnjemu Kazahstanu, Latvijci in Avstrijci pa se bodo med seboj pomerili za drugo zmago na prvenstvu.

