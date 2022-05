Finci zlahka odpravili VB, Nemci boljši od Italije SiOL.net Osmi dan svetovnega prvenstva so gostitelji Finci prišli še do četrte zmage na turnirju, ko so s 6:0 odpravili zadnjeuvrščeno reprezentanco skupine Veliko Britanijo. V Helsinkih sta popoldan palice prekrižali Nemčija in Italija, z 9:4 je zmagala prva. Zvečer bodo Slovaki niz treh porazov poskušali končati proti zadnjemu Kazahstanu, Latvijci in Avstrijci pa se bodo med seboj pomerili za drugo zmago na prvenstvu.

