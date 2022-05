Na teh fotografijah je Nina Jug (Poroka na prvi pogled) neprepoznavna TOčnoTO.si Nino Jug smo spoznali v eksperimentu Poroka na prvi pogled, kjer se je kot prva udeleženka na slepo poročila z Domnom Javornikom. Skozi oddaje je njuna ljubezen rasla in se razvijala, kljub temu, da sta imela kar nekaj vzponov in padcev. Ker pa se eksperiment bliža koncu in so ta teden pari ločeni, se že […] Na teh fotografijah je Nina Jug (Poroka na prvi pogled) neprepoznavna was first posted on 2...

Sorodno













Oglasi