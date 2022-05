Odhodi se nadaljujejo: Torino zapuščata tudi Morata in Bernardeschi 24ur.com Potem ko sta se v prejšnjem krogu italijanskega prvenstva od svojih navijačev poslovila Giorgio Chiellini in Paulo Dybala, je bolj ali manj jasno, da to ne bosta edina odmevna odhoda iz Juventusa to poletje. Stara dama, kot poročajo španski mediji, namreč ne namerava odkupiti Alvara Morate, ki je bil zadnji dve sezoni posojen s strani madridskega Atletica. Pogodba se izteče tudi Federicu Bernarde...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Italija

Španija

UEFA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić

Borut Pahor

Janez Cigler Kralj