Kakšna prihodnost čaka Evropsko unijo? Radio Ognjišče 9. maja smo praznovali Dan Evrope, ko smo se spomnili začetka evropskega povezovanja. Hkrati so ta dan zaznamovala nesoglasja o tem, kako naprej po koncu konference o prihodnosti Evrope. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se zavzela za spremembo pogodb, 13 držav članic, tudi Slovenija, pa je do tega zadržanih. O tem, kaj...

