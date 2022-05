O zmagi odločalo pet vaj: dobili smo najboljša mlada voznika v Sloveniji SiOL.net V finalu AMZS izbora za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije 2022, ki je danes potekalo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, sta največ znanja in veščin pokazala Ljubljančanka Anja Kren in Urban Ostrež iz Jevnice. Najboljša za volanom se bosta eno leto vozila vsak s svojo Fordovo fiesto active, oktobra bosta AMZS in Slovenijo zastopala na FIA evropskem tekmovanju za najboljšega mladega voznika, ki bo v Madridu, skupaj z drugimi finalistkami in finalisti pa sta postala tudi mlada AMZS ambasadorja varne vožnje.

Sorodno









































































































































































Oglasi Omenjeni AMZS

Avstrija

Bolgarija

Ljubljana

Poljska

Rdeči križ

Španija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Luka Dončić

Danijel Krivec