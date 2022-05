Sekire, vile in Tarča – Ivo Boscarol: “Zna se zgoditi, da bodo protestniki zamenjali kolesa za sekire ali vile” – “Mi smo kolesarili in brali ustavo, oni bodo prišli z vilami in sekirami” mu odgovarja Grega Repovž topnews.si Sinočnja oddaja Tarča v kateri so govorili o načrtih koalicije glede zdravstva in davka na premoženje je na družbenih omrežjih dvignila veliko prahu. Gostje Tarče so bili podjetnik Ivo Boscarol, poslanec Levice Miha Kordiš, nekdanji finančni minister Janez Šušteršič, Matevž Frangež iz stranke SD in prihodnji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Ivo Boscarol […]...

