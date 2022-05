Poročilo Policijske uprave Celje: petek, 20. 5. 2022 (padec mopedistov, kraja bakrenih cevi klimatske naprave, pijana voznika, požar,…) Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 246 klicev občanov. 64 klicev je bilo interventnih. 22 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 22 s področja prometne varnosti in 12 s področja javnega reda in miru. Prometna varnost Včeraj nekaj pred 21. uro so v Jezercah pri Šmartnem, občina Celje obravnavali prometno nesrečo v kateri se je la ...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Borut Pahor

Luka Dončić

Danijel Krivec