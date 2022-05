V Jadranskem morju potonil italijanski vlačilec Primorske novice V sredo je v Jadranskem morju potonil italijanski vlačilec Franco P. Tri člane posadke od šestih so našli mrtve, dva še iščejo, preživel pa je kapitan ladje, so v četrtek sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo. Vzrok nesreče še vedno ni znan, je danes poročala hrvaška televizija HRT.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Hrvaška

Italija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Luka Dončić

Danijel Krivec