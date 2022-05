Tragedija: Umrla starša in hči, zajel jih je val Lokalec.si Svet24.si poroča o tragediji, ki se je zgodila na francoski obali. Starša in njuna mladoletna hči so namreč umrli, ko ju je odnesel nenavadno visok val. V nadaljevanju poročajo, da je pri iskanju žrtev sodelovalo približno 100 reševalcev. Kot poroča televizijska postaja France Info so preostali trije otroci nesrečo preživeli. Družina sicer prihaja iz območja, kjer so umrli. V času nesreče, po poročanju svet24.si, ni bilo problematičnih vremenskih razmer, ki bi predstavljale kakšno nevarnost. Preiskava dogodka je sicer še v teku.

