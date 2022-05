Po dveh letih maturanti na ulicah znova zaplesali četvorko. V Celju se je plesalo na Glavnem trgu (foto, video) Celje.info Slovenski maturanjtje so danes, po dveh letih znova stopili na ulice ter skupaj zaplesali četvorko. Celjski maturanti so ulično četvorko zaplesali na Glavnem trgu. Po slovenskih in evropskih mestih je hkrati zaplesalo več kot 15.000 udeležencev. Zadnji dve leti zaradi epidemije ulične četvorke ni bilo, zato so se mladi tega čudovitega dogodka zelo veselili. Ulično četvorko v Celju že od leta 2002 ...

