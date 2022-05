Iz Šaleške doline bo spet vozil Bicikel bus proti Logarski dolini 24ur.com V Velenju so velenjski župan Peter Dermol, župan Šoštanja Darko Menih in župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar s predstavnikom izvajalca prevozov z Bicikel busom Boštjanom Čoklom iz podjetja Nomago podpisali pogodbo o organiziranemu prevozu z Bicikel busom proti Logarski dolini, so sporočili z velenjske občine.

Oglasi Omenjeni Peter Dermol

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Luka Dončić

Danijel Krivec