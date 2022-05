Št. Peter - Otočec – Velikonočno veselje v vsak kotiček Družina

Velikonočna vstajenjska procesija se je zvrstila izpred cerkve mimo Petrovega vrtca in hiš čez most nad Krko in nazaj z željo, naj velikonočno veselje napolni vsak kotiček našega življenja.

