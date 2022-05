Nove odločbe za lastnike gozdov, ki so prejeli višje položnice 24ur.com Finančna uprava RS je našla rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Tem bo v juniju izdala nove odločbe. "To pomeni, da jim ne bo treba vlagati pritožb, saj bo nova odločba nadomestila prejšnjo, ki je napačna," so sporočili iz Fursa.

