Piše: Slosolar.si Na Mednarodni muzejski dan, 18. maja, so v Depojih državnih muzejev v Pivki odprli razstavo ”Vsak milimeter šteje: geodezija na Slovenskem skozi čas”, ki prikazuje razvoj geodezije pri nas in pojasnjuje številne z geodezijo in kartografijo povezane pojme. Razstava bo na ogled do 18. decembra 2022. Zbrane je najprej pozdravila direktorica Tehniškega muzeja Slovenije dr. Barbara Ju ...