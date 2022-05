Prejemnik zlate čebele 2022 je Boštjan Noč Vlada RS Ob današnjem svetovnem dnevu čebel je bila drugič podeljena nagrada zlata čebela. Nagrado je prejel Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Nagrado je podelil predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, dogodka pa sta se udeležila tudi minister in predsednik Odbora za podelitev nagrade dr. Jože Podgoršek in predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič. Ob današnjem svetovnem dnevu čebel so bili organizirani tudi številni dogodki po vsem svetu.

