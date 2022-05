Neznosen hrup v Planici Gorenjski glas Polnočni shod avtomobilistov v Planici minuli konec tedna je sprožil ogorčenje v naravovarstveni organizaciji Alpe Adria Green in lokalnem Društvu za naravo – Jalovec. Hrup in »navijanje gasa« ne sodita v območje Triglavskega narodnega parka, so...

