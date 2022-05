Eko sklad z novim pozivom za nepovratne finančne spodbude za energetsko obnovo stavb Dnevnik Eko sklad je danes v uradnem listu in na svoji spletni strani objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za energetsko obnovo stavb. Za devet različnih ukrepov sklad namenja 26 milijonov evrov. Do spodbud so upravičene naložbe,...

