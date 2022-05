Sodobni spoprijem s kulturno dediščino: Zaživel je Dediščinski digitalni inkubator RTV Slovenija V prihajajočem letu in pol bo projekt postal ena vidnejših aktivnosti vseh konzorcijskih partnerjev, ki bodo na osi med Brkini, Idrijo in Mariborom utrjevali zavest o pomembnosti ohranjanja in razvoja slovenske kulturne dediščine.

Sorodno





























































































































Oglasi