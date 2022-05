V Nemčiji divjal tornado in poškodoval do 40 ljudi RTV Slovenija Nemške oblasti so danes sporočile, da je bilo v mestu Paderborn na zahodu države ob divjanju tornada poškodovanih od 30 do 40 ljudi, od tega najmanj deset huje, nastala pa je tudi velika materialna škoda, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

