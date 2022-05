Na Celjskem sejmišču so vrata odprli trije pomladni sejmi, Green Vita – Altermed in Flora, Kulinart in Festival kave Slovenija. Celjsko sejmišče tako predzadnji vikend v maju obiskovalcem ponuja razvajanje za telo, duha, oči, ušesa in brbončice. Trije pomladni sejmi se razprostirajo v halah L (Green Vita Altermed in Flora) in K (Festival kave Slovenija in Kulinart), kjer vas že na vhodu pozdravi p ...